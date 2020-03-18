Жительница Ишима пострадала от аферистов при покупке авиабилетов

В ишимскую полицию обратилась 40-летняя местная жительница, которая лишилась денег, пытаясь купить авиабилеты по более выгодной цене.

Женщина оформила заказ на сайте, где продавались билеты на самолет по привлекательной стоимости, и указала реквизиты своей банковской карты. После этого с ее счета списалось 13 тысяч рублей. На сайте было указано, что электронные билеты будут высланы на электронную почту женщины, однако этого не произошло.

Возбуждено уголовное дело, полиция пытается установить личность злоумышленника.