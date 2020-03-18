Жительница Ишима пострадала от аферистов при покупке авиабилетов

15:36 18 марта 2020
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Фото: pixabay.com

В ишимскую полицию обратилась 40-летняя местная жительница, которая лишилась денег, пытаясь купить авиабилеты по более выгодной цене.

Женщина оформила заказ на сайте, где продавались билеты на самолет по привлекательной стоимости, и указала реквизиты своей банковской карты. После этого с ее счета списалось 13 тысяч рублей. На сайте было указано, что электронные билеты будут высланы на электронную почту женщины, однако этого не произошло.

Возбуждено уголовное дело, полиция пытается установить личность злоумышленника.

Теги: авиабилеты , мошенники
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