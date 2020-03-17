На участке улицы Максима Горького машинам запретят останавливаться

16:15 17 марта 2020
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В Тюмени с 10 апреля по улице Максима Горького вводятся ограничения на стоянку транспорта в районе домов № 44/2 и 44/3. Соответствующие знаки — "Зона с ограничением стоянки" и "Работает эвакуатор" —начнут действовать с 10 апреля.

Как отмечают в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, такие меры приняты в целях обеспечения безопасности пешеходов и упорядочения парковки.

Теги: дорожное движение
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