На участке улицы Максима Горького машинам запретят останавливаться

В Тюмени с 10 апреля по улице Максима Горького вводятся ограничения на стоянку транспорта в районе домов № 44/2 и 44/3. Соответствующие знаки — "Зона с ограничением стоянки" и "Работает эвакуатор" —начнут действовать с 10 апреля.

Как отмечают в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, такие меры приняты в целях обеспечения безопасности пешеходов и упорядочения парковки.