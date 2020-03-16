В Тюмени ограничат движение на улице Свободы

Движение транспорта будет прекращено по улице Свободы на участке от улицы Затюменской до улицы Казанской с 27 марта по 18 августа 2020 года. Там пройдет реконструкция сетей водоотведения.

В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени уточняют, что для автомобилистов, работающих или проживающих в этом районе, проезд будет разрешен.

Объехать перекрытый участок можно по улице Садовой улице Димитрова, улице Полевой, улице Коммунистической.