В Тюмени ограничат движение на улице Свободы

Движение транспорта будет прекращено по улице Свободы на участке от улицы Затюменской до улицы Казанской с 27 марта по 18 августа 2020 года. Там пройдет реконструкция сетей водоотведения.
В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени уточняют, что для автомобилистов, работающих или проживающих в этом районе, проезд будет разрешен.
Объехать перекрытый участок можно по улице Садовой улице Димитрова, улице Полевой, улице Коммунистической.
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