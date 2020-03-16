Погода в Тюмени на неделе будет переменчивой

К середине недели в городе установится плюсовая температура, а к выходным вновь похолодает.

Сегодня, 16 марта, в Тюмени днем –1ºC, переменная облачность и без осадков.

Во вторник, 17 марта, температура воздуха аналогичная, но пасмурно и со снегом. В среду, 18 марта, днем нулевая температура, а также небольшие осадки.

В четверг и пятницу, 19 и 20 марта, в областном центре +3ºC...+4ºC, мокрый снег и снег с дождем.

В субботу, 21 марта, в Тюмени +1ºC и ясно, в воскресенье, 22 марта, –2ºC и снег.