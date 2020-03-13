На выходных в Тюмени снег и дождь

Сегодня, 13 марта, в областном центре днем до +3ºC, пасмурно, во второй половине дня возможен небольшой дождь.

В субботу, 14 марта, в дневное время суток до +4ºC, малооблачно, дождь и небольшой дождь, порывы ветра до 17 м/с.

В воскресенье, 15 марта, в первой половине дня — снегопад, во второй — снег с дождем и дождь. Температура воздуха составит 0ºC...+2ºC.