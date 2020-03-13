На выходных в Тюмени снег и дождь

09:21 13 марта 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Сегодня, 13 марта, в областном центре днем до +3ºC, пасмурно, во второй половине дня возможен небольшой дождь.

В субботу, 14 марта, в дневное время суток до +4ºC, малооблачно, дождь и небольшой дождь, порывы ветра до 17 м/с.

В воскресенье, 15 марта, в первой половине дня — снегопад, во второй — снег с дождем и дождь. Температура воздуха составит 0ºC...+2ºC.

Теги: погода
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2020