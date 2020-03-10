Тюменцам обещают весенние дожди

Небольшие дожди пройдут в Тюмени в течение недели.

Сегодня, 10 марта, в областном центре днем до +1ºC, пасмурно и без осадков.

11 марта, в среду, в городе до +4ºC, переменная облачность, небольшой дождь в первой половине дня.

В четверг, 12 марта, в дневное время до +5ºC, ясно и без осадков.

В пятницу, 13 марта, днем +3ºC и небольшой дождь.

В субботу, 14 марта, вновь небольшой дождь и до +4ºC, в воскресенье, 15 марта, чуть холоднее: до +2ºC и мокрый снег с дождем.