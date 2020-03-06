В праздники в Тюмени нулевая температура

09:22 06 марта 2020
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Сегодня, 6 марта, в Тюмени днем –10ºC...–8ºC, ясно и без осадков.

В субботу, 7 марта, чуть теплее: днем установится нулевая температура, малооблачно, но ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с.

В воскресенье, 8 марта, в городе также нулевая температура, пасмурно и снег.

В понедельник, 9 марта, в Тюмень вернется плюс. Синоптики обещают до +2ºC в дневное время суток и снег с дождем.

Теги: погода
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