В праздники в Тюмени нулевая температура

Сегодня, 6 марта, в Тюмени днем –10ºC...–8ºC, ясно и без осадков.
В субботу, 7 марта, чуть теплее: днем установится нулевая температура, малооблачно, но ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с.
В воскресенье, 8 марта, в городе также нулевая температура, пасмурно и снег.
В понедельник, 9 марта, в Тюмень вернется плюс. Синоптики обещают до +2ºC в дневное время суток и снег с дождем.
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