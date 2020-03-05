Тюменец написал ложный донос на знакомую, которая ему отказала

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Тюмени, который сообщил в полицию ложную информацию о знакомой.

Мужчина заявил, что женщина попросила его оформить кредит на его имя, за который она бы расплачивалась сама. Тюменец сказал, что согласился и оформил на себя кредит, но знакомая расплачиваться по нему не стала.

Женщина рассказала полиции, что мужчина — ее бывший одноклассник. Спустя много лет они встретились, и у тюменца возникла симпатия к женщине. Он оформил кредит, приобрел для нее iPhone последней модели, подарил и предложил встречаться. Девушка приняла подарок, но когда узнала, что бывший одноклассник женат, оскорбилась и утопила гаджет.

"Получив отказ в любовной связи, мужчина написал заявление в полицию на подругу детства. Стражи правопорядка установили и опросили друзей мужчины и женщины. Они полностью подтвердили слова гражданки. Заявитель признался, что хотел таким образом отомстить даме за отказ", — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.306 УК РФ "Заведомо ложный донос".