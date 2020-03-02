В Тюмени ищут свидетелей наезда на пешехода

11:25 02 марта 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В областном центре ДТП с пешеходом произошло в воскресенье, 1 марта, на улице Энергетиков. Водитель с места аварии скрылся. 

У дома №62 около 11 часов дня неизвестный сбил 81-летнего пенсионера. Пешеход получил травму.

"Водитель уехал с места наезда на пешехода, сейчас его и автомобиль разыскивают сотрудники ГИБДД. Очевидцев ДТП просьба позвонить в ГИБДД по телефонам: 29-14-88, 79-46-52",  — комментируют в Госавтоинспекции Тюменской области.

Теги: ДТП , пешеход
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2020