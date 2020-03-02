В Тюмени ищут свидетелей наезда на пешехода

В областном центре ДТП с пешеходом произошло в воскресенье, 1 марта, на улице Энергетиков. Водитель с места аварии скрылся.

У дома №62 около 11 часов дня неизвестный сбил 81-летнего пенсионера. Пешеход получил травму.