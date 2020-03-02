В Тюмени ищут свидетелей наезда на пешехода

В областном центре ДТП с пешеходом произошло в воскресенье, 1 марта, на улице Энергетиков. Водитель с места аварии скрылся.
У дома №62 около 11 часов дня неизвестный сбил 81-летнего пенсионера. Пешеход получил травму.
"Водитель уехал с места наезда на пешехода, сейчас его и автомобиль разыскивают сотрудники ГИБДД. Очевидцев ДТП просьба позвонить в ГИБДД по телефонам: 29-14-88, 79-46-52", — комментируют в Госавтоинспекции Тюменской области.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru