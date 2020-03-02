В Тюмени похолодает до –6ºC

09:17 02 марта 2020
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Сегодня, 2 марта, в Тюмени в дневное время суток –2°C, переменная облачность, скорость ветра до 10 м/с.

Во вторник и среду, 3 и 4 марта,  в городе днем +2°C, вероятны осадки в виде снега и мокрого снега.

В четверг, 5 марта, в Тюмени похолодает до –3°C в дневное время, а в пятницу, 6 марта, до –6°C.

На выходных, 7 и 8 марта, в областном центре до +2°C, возможны небольшие осадки.

Теги: погода
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