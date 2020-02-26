Тюменцев предупреждают о непогоде

Ночью 27 февраля в Тюмени ожидается сильный снег, ветер северо-восточный, 5–10 м/с, температура –3ºC...–5ºC. Днем ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, ветер северо-западный, 6–11 м/с, порывы до 14 м/с, температура –1ºC...+1 ºC.

По сведениям Тюменского гидрометцентра, неблагоприятные погодные условия прогнозируются в городе на ближайшие сутки.

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