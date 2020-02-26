В Тюмени кальянную оштрафовали за нелицензированные услуги

12:28 26 февраля 2020
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Изображение: видео пресс-службы УМВД России по Тюменской области

В областном центре полиция проверила деятельность одной из кальянных в заречной части города. В заведении на улице Магаданской велась предпринимательская деятельность без лицензии.

"В ходе проверки установлено, что 37-летний владелец данного заведения осуществлял предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, оказывая услуги по продаже паровых коктейлей", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

В отношении владельца кальянной был составлен административный протокол, ему грозит штраф до 2 тысяч рублей. Если нарушение не будет устранено, то владельцу заведения грозит повторный штраф либо ограничение на осуществление предпринимательской деятельности.

Теги: штрафы
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