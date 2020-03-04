Тюменьгортранс сообщает о графике автобусов в праздники

В Тюмени 7 и 8 марта городской пассажирский транспорт будет работать без изменений, 9 марта – по графику воскресных дней. Об этом сообщает МКУ "Тюменьгортранс".
Тюменцев предупреждают, что 9 марта маршрут № 129 "З-д Медоборудования — с/о "Ромашка" работает в обычном режиме, маршрут № 97 "З-д медоборудования — с/о "Искра-2" — не работает.
Уточнить расписание движения автобусов в праздничные дни можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте tgt72.ru или в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт".
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