23 февраля в заречной части Тюмени частично ограничат движение

В областном центре 23 февраля в связи с проведением мероприятия "Битва на Туре" движение транспорта в заречной части города будет ограничено с 6 до 18 часов.

Ограничение затронет следующие отрезки автомобильных дорог: ул. Береговая (участок от ул. Ангарской до ул. Поперечной), ул. Щербакова (участок от ул. Большой Заречной до ул. Береговой) и ул. Красноармейская (участок от ул. Большой Заречной до ул. Береговой), сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Пути объезда: ул. Ангарская, ул. Озерная, ул. Ломоносова, ул. Поперечная, межквартальные проезды.