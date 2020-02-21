На выходных в Тюмени солнечно

Преимущественно ясную погоду обещают синоптики на ближайшие дни.

Сегодня, 21 февраля, в городе облачно, днем температура воздуха составит 0ºC...+1ºC, без осадков, ветер 4–9 м/с.

В субботу, 22 февраля, погода аналогичная, однако ветер чуть тише — 3–5 м/с. В воскресенье, 23 февраля, в Тюмени ясно и чуть холоднее — днем до –2ºC.

В понедельник, 24 февраля, в дневное время суток в городе –4ºC...–2ºC, ветер до 15 м/с, преимущественно облачно.