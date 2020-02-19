В праздники у тюменских почтовых отделений меняется график работы

Фото: пресс-служба УФПС Тюменской области

О режиме работы в праздничные дни сообщает Почта России.

23 февраля и 8 марта станут выходными для всех отделений почтовой связи. В эти дни не осуществляется доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий, а также выемка корреспонденции из почтовых ящиков.

22 февраля и 7 марта почтовые отделения будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час, кроме отделений с круглосуточным режимом работы.

24 февраля и 9 марта отделения почтовой связи функционируют по графику работы воскресенья, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области