В праздники у тюменских почтовых отделений меняется график работы

15:46 19 февраля 2020
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Фото: пресс-служба УФПС Тюменской области

О режиме работы в праздничные дни сообщает Почта России.

23 февраля и 8 марта станут выходными для всех отделений почтовой связи. В эти дни не осуществляется доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий, а также выемка корреспонденции из почтовых ящиков.

22 февраля и 7 марта почтовые отделения будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час, кроме отделений с круглосуточным режимом работы. 

24 февраля и 9 марта отделения почтовой связи функционируют по графику работы воскресенья, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области

Теги: Почта России , праздники
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