В Заводоуковске владелец магазина незаконно выдавал кредиты

12:45 17 февраля 2020
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Фото: pixabay.com

В Заводоуковске владельца торговой точки оштрафовали за незаконное предоставление потребительских займов.

Хозяин комиссионного магазина нелегально выдавал потребительские займы под залог имущества. Предоставлять такие займы могут только юридические лица: микрофинансовые организации, ломбарды и сельскохозяйственные кооперативы. 

В отношении владельца магазина прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении, в результате мировой судья оштрафовал мужчину на 20 тыс. рублей.

Теги: микрозаймы
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