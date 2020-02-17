В Заводоуковске владелец магазина незаконно выдавал кредиты

В Заводоуковске владельца торговой точки оштрафовали за незаконное предоставление потребительских займов.
Хозяин комиссионного магазина нелегально выдавал потребительские займы под залог имущества. Предоставлять такие займы могут только юридические лица: микрофинансовые организации, ломбарды и сельскохозяйственные кооперативы.
В отношении владельца магазина прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении, в результате мировой судья оштрафовал мужчину на 20 тыс. рублей.
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