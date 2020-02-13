У тюменца изъяли купленное авто из-за чужого долга в 3 млн рублей

В Тюмени прошел очередной совместный рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД. На дорогах автоинспекторы останавливали только должников по исполнительным производствам.

Один из остановленных автомобилей — купленный с рук Hyundai Elantra приставам пришлось изъять. 40-летний мужчина приобрел машину недавно и еще не оформил в собственность. Как выяснилось, на иномарку уже некоторое время наложен арест. Бывший владелец авто имеет долги на 3 млн рублей, на нем числится 14 исполнительных производств, 4 из которых — за коммунальные услуги.

"Должники отчуждают движимое имущество, а страдают покупатели, которые приобретают непроверенные по официальным базам автомобили, прельщаясь на невысокую цену товара, — комментируют в пресс-службе УФССП по Тюменской области. — Мужчина заявил, что намерен обратиться в суд с иском к продавцу".