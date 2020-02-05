Тюмень за день: 5 февраля

В Тюмени приземлился самолет с пассажирами из Китая
Первый самолет Воздушно-космических сил России с 80 россиянами, эвакуированными из китайского города Ухань, сел в аэропорту Рощино в Тюмени. Заболевших среди них нет. Об этом сообщает Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
Глава Роспотребнадзора рассказала, какие меры по нераспространению вирусов приняты в Тюменской области
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на брифинге в аэропорту Рощино рассказала о том, какой в Тюменской области реализуется комплекс мер, чтобы нивелировать риски заражения коронавирусом.
В Успенке открылось отделение дневного пребывания для детей с ментальными нарушениями
Дети и подростки с расстройством аутистического спектра, а также их родители, смогут получить в детском психоневрологическом доме-интернате квалифицированную медико-социальную, социально-психологическую и социально-педагогическую помощь.
Тюменцам помогают установить судьбы погибших и пропавших без вести в войну
Общественная приемная по установлению судеб погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны "Чтобы помнили" работает в Областном поисковом центре.
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