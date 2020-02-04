Домашняя обстановка 1930-х — Mobilicasa рассказывает об интерьерных канонах эпохи

1930-е — не самый романтичный период в истории СССР и России, однако это время расцвета стиля "авангард", которому ещё далеко до "сталинского ампира", но уже прослеживается особый советский стиль. Исходя из исследований интерьеров тех лет, этот незамысловатый и грубоватый стиль ближе всего к авангарду. Отметая всё буржуазное, страна развивалась в совершенно ином ключе, наполняя квартиры последними достижениями промышленности.

Элегантные кухни Испании из салона "Мобиликаза" – это продукт совершенно другой культуры. В них качество и красота – это характеристики, которые в симбиозе формировались столетиями.

Планировка квартиры

Если смотреть на квартиры рядовых чиновников 1930-х, в планировке присутствовали: прихожая, санузел, кухня, столовая-гостиная, спальня, кабинет, детская (или комната, которая сдавалась). Перегородки между комнатами, как правило, были тонкими, деревянными или из дранки. Шумоизоляция плохая.

В помещениях побогаче устанавливались перегородки со стеклянными дверями и рамами. Это увеличивало количество дневного света в квартире. В квартирах присутствовали межкомнатные окна под потолком (между туалетом и кухней). Лепнина с геометрическими, флористическими элементами или советской символикой даже сейчас встречается в квартирах тех лет.

Освещение и палитра

Освещение было довольно скудным. Однако в светлое время суток высокие окна давали много света. Окраска/побелка стен использовалась белая или светло-голубая. Часто побелка была не идеальной. Оконные рамы и двери окрашивались в тёмно-зелёный, белый или синий цвета.

Светильники использовались простые: с круглыми стеклянными шарами белого цвета или простые лампочки без абажура. Признаком богатства были старинные лампы и люстры, люстра с абажуром. Проводка была внешней.

Чтобы отвлечься от грустного прошлого, загляните в салон Mobilicasa в Москве, и посмотрите, как сияют современные люстры из Испании.

Ванная

Ванная также роскошью не блистала. У большинства людей просто не было нормальной ванны. В лучшем случае, чугунная. По банным дням ходили в баню. Дома ограничивались металлическим тазом и вываркой с горячей водой. Туалет был прост и миниатюрен. Бачок с водой находился под потолком.

Спальня

В спальне 1930-х стояла кровать-сетка с металлическим каркасом, фанерный или платяной шкаф, с кожаным чемоданом, комод. Рационализм и конструктивизм — главные черты мебели раннего советского периода.

Зарубежная мебель в стиле арт-деко была в СССР редкостью, но нередко пользовались винтажной дореволюционной из прошлого века. Арт-деко и неоклассицизм у советских строителей и конструкторов пересекались и вступали в борьбу. Позже неоклассика победила, найдя выражение в стиле "сталинский ампир".