На улице Декабристов ограничат движение

В Тюмени с 10 по 25 февраля будет прекращено движение транспорта по автомобильной дороге на улице Декабристов. Ограничение действует на время аварийных работ по реконструкции водопровода, сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры транспорта администрации города Тюмени.

Автомобилистов просят следовать указаниям дорожных знаков и соблюдать правила дорожного движения, для объезда можно использовать улицу Новоселов и улицу Восстания.