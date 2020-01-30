На улице Декабристов ограничат движение

16:10 30 января 2020
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В Тюмени с 10 по 25 февраля будет прекращено движение транспорта по автомобильной дороге на улице Декабристов. Ограничение действует на время аварийных работ по реконструкции водопровода, сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры транспорта администрации города Тюмени.

Автомобилистов просят следовать указаниям дорожных знаков и соблюдать правила дорожного движения, для объезда можно использовать улицу Новоселов и улицу Восстания.

Теги: ограничение движения
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