У маршрута №155 добавится остановка

14:14 29 января 2020
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В Тюмени с 1 февраля 2020 года в схему движения маршрута №155 "Областная библиотека — с/о Строитель" будет добавлен остановочный пункт "Биофак", расположенный на улице Магистральной (при движении в сторону улицы Избышева), сообщает Тюменьгортранс.

Уточнить расписание автобуса можно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.

Теги: общественный транспорт
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