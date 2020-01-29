У маршрута №155 добавится остановка

В Тюмени с 1 февраля 2020 года в схему движения маршрута №155 "Областная библиотека — с/о Строитель" будет добавлен остановочный пункт "Биофак", расположенный на улице Магистральной (при движении в сторону улицы Избышева), сообщает Тюменьгортранс.

Уточнить расписание автобуса можно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.