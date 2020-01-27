В Тюмень пришло похолодание

Однако холода пойдут на спад к концу недели.

Сегодня, 27 января, в Тюмени –17°C...–13°C, ветер до 10 м/с, преимущественно пасмурно.

Во вторник и среду, 28 и 29 января, синоптики обещают –21°C...–19°C, выглянет солнце.

В четверг, 30 января, и пятницу, 31 января, в городе –14°C...–12°C, небольшой снег.

В субботу, 1 февраля, в дневное время суток –8°C, в воскресенье, 2 февраля, днем до –11°C.