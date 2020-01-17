В Тюмень придет плюсовая температура, а потом резко похолодает

Сегодня, 17 января, в Тюмени в первой половине дня +1ºC, а к вечеру ожидается существенное понижение температуры. К концу рабочего дня в городе до –8ºC, в ночное время — до –19ºC.

В субботу, 18 января, утром –16ºC, днем до –8ºC, к вечеру — сильный снег и –6ºC...–3ºC.

В воскресенье, 19 января, по прогнозу синоптиков, вновь похолодание — днем –16ºC...–14ºC, без осадков.