В Тюмень придет плюсовая температура, а потом резко похолодает

09:00 17 января 2020
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Фото: pixabay.com

Сегодня, 17 января, в Тюмени в первой половине дня +1ºC, а к вечеру ожидается существенное понижение температуры. К концу рабочего дня в городе до –8ºC, в ночное время — до –19ºC.

В субботу, 18 января, утром –16ºC, днем до –8ºC,  к вечеру — сильный снег и –6ºC...–3ºC.

В воскресенье, 19 января, по прогнозу синоптиков, вновь похолодание — днем –16ºC...–14ºC, без осадков.

Теги: погода
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