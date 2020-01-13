В Тюменской области снизилась преступность в подростковой среде

В 2019 году в регионе было зарегистрировано 532 преступления, которые совершили подростки. По сведениям областной прокуратуры, это на 5,3% меньше, чем в 2018 году.

Число разбоев среди несовершеннолетних снизилось с 6 до 2, число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков — с 27 до 20, количество краж — с 330 до 300.

Одновременно возросло число преступлений среди подростков, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью — с 5 до 14, грабежей — с 39 до 54 и угонов — с 41 до 49.

Самыми распространенными видами преступлений среди несовершеннолетних остаются кражи, грабежи и угоны.