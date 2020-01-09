В Тюмени до конца недели пасмурно

Сегодня, 9 января, в областном центре температура воздуха в дневные часы составит –12ºC...–10ºC, возможен небольшой снег, пасмурно.

В пятницу, 10 января, чуть теплее: –9ºC...–7ºC, также пасмурно и не исключены осадки.

В субботу, 11 января, –12ºC...–10ºC, небольшой снег, преимущественно пасмурно. Аналогичная погода и в воскресенье, 12 января, но немного теплее, по прогнозу синоптиков, в светлое время суток в Тюмени –9ºC...–7ºC.