В Тюмени потеплеет под самый конец года

Существенное похолодание ждет тюменцев сегодня в течение дня и особенно к вечеру, но уже завтра минусовая температура пойдет на убыль.
Сегодня, 30 декабря, в Тюмени в первой половине дня –28°C...–24°C, в вечернее время до –30°C, ветер до 4 м/с.
Завтра, 31 декабря, в первой половине дня –23°C...–17°C, после обеда –14°C...–9°C и снегопад.
1 января в городе пасмурно и небольшой снег, температура воздуха составит –6°C...–4°C.
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