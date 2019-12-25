Тюмень за день: 24 декабря

18:00 24 декабря 2019
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Тюменские врачи помогли мальчику с постоянным слезотечением

Ребенок больше не страдает от постоянного слезо- и гноетечения

В Тюмени ввели в эксплуатацию долгострой

Срок ввода в эксплуатацию был перенесен застройщиком на четвертый квартал 2019 года.

У тюменских поликлиник изменится график в новогодние праздники

В Тюмени в праздничные и выходные дни городские поликлиники будут работать по утвержденному графику.

Теги: Тюмень за день
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