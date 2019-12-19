На участке трассы Тюмень — Ханты Мансийск временно ограничат движение

В ночь на субботу, 21 декабря, на 27-м км трассы Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск начнется монтаж надземного пешеходного перехода.

По сообщению ФКУ "Уралуправтодор", движение машин будет осуществляться по следующему графику: 21 декабря в 00:00 движение будет перекрыто на 20 минут, затем на 5 минут проезд откроют для пропуска скопившегося транспорта, и в 00:25 снова перекроют движение на 20 минут. Работы завершатся в 00:45.

Узнать о состоянии проезда или сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06 .