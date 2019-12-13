В маршрут №68 включат еще две остановки

В Тюмени в схему движения маршрута № 68 "Мыс — ул. Б. Комиссаров" включаются остановки "ул. поворот на Автобазу № 100", "ул. Мусоргского" (при движении в сторону ул. Судоремонтная). Обновленная схема движения начнет действовать с 21 декабря 2019 года, сообщает Тюменьгортранс.

Расписание автобуса можно уточнить на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.