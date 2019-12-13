В маршрут №68 включат еще две остановки

14:10 13 декабря 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени в схему движения маршрута № 68 "Мыс — ул. Б. Комиссаров" включаются остановки "ул. поворот на Автобазу № 100", "ул. Мусоргского" (при движении в сторону ул. Судоремонтная). Обновленная схема движения начнет действовать с 21 декабря 2019 года, сообщает Тюменьгортранс.

Расписание автобуса можно уточнить на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.

Теги: автобусы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2019