С нового года маршрут №33 будет ходить по-другому

В Тюмени с 1 января 2020 года изменится схема движения маршрута №33 "п. Док — ул. Курортная". По сообщению Тюменьгортранса, движение маршрута будет организовано от железнодорожного вокзала до остановочного пункта "ул. Метелевская".

Из новой схемы движения исключаются промежуточные остановочные пункты "Музей истории города", "Автобаза №2", "ул. Коммунистическая", "ул. Тюменская", "ул. Курчатова", "Школа №51", "ТЭМЗ", "ул. Авторемонтная", "з-д Аккумуляторный" (в прямом и обратном направлении), "п. ДОК", "ул. Курортная" и "з-д Сибнефтегазмаш".

В схеме появятся промежуточные остановочные пункты "ул. Демократическая", "ул. Перестройки", "д. Княжева", "ул. Калининская", "с/о Весна", "Воронино 2", "Воронино 1", "с/о Колос", "с/о Сибиряк", "ДСК", "ул. Бабарынка", "Дом мебели", "ул. Комбинатская", "ул. Пугачева", "ул. Пролетарская", "з-д Нефтемаш" (в прямом и обратном направлении), "ул. Метелевская", "с/о Спутник", "ул. Бакинских Комиссаров" (по направлению движения в сторону ул. Барнаульская), "Мальвинка", "ЖДВ", "сквер Семена Пацко" (по направлению движения в сторону ул. Герцена), "ул. Смоленская", "м-н Океан", "Площадь Борцов Революции", "Набережная", "Строительный институт ТИУ" (в сторону ул. Ленина), "Музей", "Университетская", "Госбанк", "Дом детского творчесва", "Администрация г. Тюмени", "ул. Герцена" (по направлению движения в сторону ул. Запольная).