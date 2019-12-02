В Тюмени потеплеет до +1°C

09:15 02 декабря 2019
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Существенное потепление тюменцам обещают уже в пятницу.

Сегодня и завтра, 2 и 3 декабря, в Тюмени в дневное время –10°C...–8°C,  возможен небольшой снег.

В среду, 4 декабря, днем, по прогнозу синоптиков, –13°C...–11°C, пасмурно, без осадков, теплее в четверг, 5 декабря, в дневное время –10°C...–8°C.

В пятницу, 6 декабря, в городе в первой половине дня до –13°C, а к вечеру пройдет снег и потеплеет до –2°C.

В субботу, 7 декабря, в Тюмени днем +1°C, в воскресенье — 0°C.

Теги: погода
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