В Тюмени потеплеет до +1°C

Существенное потепление тюменцам обещают уже в пятницу.
Сегодня и завтра, 2 и 3 декабря, в Тюмени в дневное время –10°C...–8°C, возможен небольшой снег.
В среду, 4 декабря, днем, по прогнозу синоптиков, –13°C...–11°C, пасмурно, без осадков, теплее в четверг, 5 декабря, в дневное время –10°C...–8°C.
В пятницу, 6 декабря, в городе в первой половине дня до –13°C, а к вечеру пройдет снег и потеплеет до –2°C.
В субботу, 7 декабря, в Тюмени днем +1°C, в воскресенье — 0°C.
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