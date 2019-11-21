На улице Клары Цеткин меняется схема движения

В Тюмени схема дорожного движения с 16 декабря 2019 года поменяется на улице Клары Цеткин. Изменения коснутся участка в районе пересечения с улицей Таврической и улицей Белинского.
По сообщению управы Калининского административного округа, на парковке у дома № 4/1 по улице Клары Цеткин будут установлены дорожные знаки "Движение запрещено" со знаком "Время действия 21:00 – 9:00", а также знаки "Одностороннее движение" и "Въезд запрещен".
При въезде на парковку у дома № 10/2 по улице Брестской будет установлен знак "Движение запрещено".
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