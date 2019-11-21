На улице Клары Цеткин меняется схема движения

14:05 21 ноября 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

В Тюмени схема дорожного движения с 16 декабря 2019 года поменяется на улице Клары Цеткин. Изменения коснутся участка в районе пересечения с улицей Таврической и улицей Белинского.

По сообщению управы Калининского административного округа, на парковке у дома № 4/1 по улице Клары Цеткин будут установлены дорожные знаки  "Движение запрещено" со знаком "Время действия 21:00 – 9:00", а также знаки "Одностороннее движение" и "Въезд запрещен".

При въезде на парковку у дома № 10/2 по улице Брестской будет установлен знак "Движение запрещено".

Теги: дорожное движение
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2019