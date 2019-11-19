У автобуса №11 меняется схема движения

В Тюмени с 1 декабря меняется схема движения маршрута № 11 "Рабочий поселок — Дом Обороны".

В него включаются остановки "ул. Чекистов", "Старый Тобольский тракт", "завод Металлургический", "2-й км Старого Тобольского тракта", "з-д Моторный", "Проезд до ул. Вологодская", "3-й км Старого Тобольского тракта", "4-км Старого Тобольского тракта", "поворот на Антипино", "Нефтеперерабатывающий завод" (в прямом и обратном направлении), "Рабочий поселок" , "Ялуторовский тракт" (при движении в сторону ул. Чекистов) и "6-й км Старого Тобольского тракта".

Расписание автобуса можно уточнить на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.