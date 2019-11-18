Тюмень за день: 18 ноября

Андрей Пантелеев назначен заместителем губернатора Тюменской области
Ранее наряду с жилищно-коммунальной сферой это направление курировал заместитель губернатора Вячеслав Вахрин.
В Тюмени зарегистрировано 1,5 тысячи наркопреступлений
За 10 месяцев 2019 года в Тюменской области выявлено более 2 тыс. преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
На улице Республики тушили пожар в пятиэтажке
Прибывшим на место пожарным удалось локализовать огонь в 10:21, ликвидировать его — в 10:24.
В Ямальском микрорайоне к концу 2020 года появится новый детсад с яслями
В дошкольном учреждении будет 14 групп.
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