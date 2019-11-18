Тюмень за день: 18 ноября

Андрей Пантелеев назначен заместителем губернатора Тюменской области

Ранее наряду с жилищно-коммунальной сферой это направление курировал заместитель губернатора Вячеслав Вахрин.

В Тюмени зарегистрировано 1,5 тысячи наркопреступлений

За 10 месяцев 2019 года в Тюменской области выявлено более 2 тыс. преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

На улице Республики тушили пожар в пятиэтажке

Прибывшим на место пожарным удалось локализовать огонь в 10:21, ликвидировать его — в 10:24.

В Ямальском микрорайоне к концу 2020 года появится новый детсад с яслями

В дошкольном учреждении будет 14 групп.