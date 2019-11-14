У автобуса № 36 добавится остановка

В Тюмени в схему движения маршрута № 36 "Центральный рынок — с/о Лаванда" включается остановочный пункт "ул. Павлова" при движении в сторону улицы Магистральной. По сообщению Тюменьгортранса, изменения начнут действовать с 16 ноября.

Расписание автобуса можно уточнить на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.