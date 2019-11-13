У автобусов № 145 и 147 меняется расписание

В Тюмени изменится расписание маршрутов №145 "з-д Медоборудования — с/о Самотлор" и № 147 "з-д Медоборудования — Сосновая Поляна-2". Также, по сообщению Тюменьгортранса, движение автобуса № 147 в воскресенье будет организовано через остановочный пункт ДНТ "Лесная поляна".

Обновленные расписание и схема движения начнут действовать с 17 ноября 2019 года. Их можно уточнить на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.