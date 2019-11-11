МЧС предупреждает о надвигающейся непогоде

На юге Тюменской области прогнозируются неблагоприятные погодные условия.

Этой ночью, 12 ноября, на территории области ожидаются осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя, гололед, на дорогах гололедица. В дневные часы 12 ноября гололедные явления сохранятся.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области рекомендуют тюменцам быть внимательными на автодорогах, воздержаться от дальних поездок, не отпускать детей одних на улицу, следить за безопасностью больных и пожилых людей. В экстренных случаях звоните по телефонам 101 или 112.