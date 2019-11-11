На неделе в Тюмени дважды переменится погода

В течение ближайших дней тюменцев ждет потепление, потом резкое похолодание, а потом — вновь плюсовая температура.

Сегодня и завтра, 11 и 12 ноября, в Тюмени днем от –1ºC до +2ºC, вероятны осадки в виде снега, в среду, 13 ноября, днем установится 0ºC, снег.

В четверг и пятницу, 14 и 15 ноября, в дневное время в областном центре –8ºC...–13ºC, также небольшой снег.

В субботу и воскресенье, 16 и 17 ноября, в городе днем –1ºC...+1ºC, осадков не предвидится.