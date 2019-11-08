В Тюмень ненадолго придет похолодание

Уже во второй половине дня в областном центре до –7ºC.

Сегодня, 8 ноября, в городе ожидается небольшой перепад температуры: от –2ºC в утреннее время до –5ºC...–7ºC вечером. Осадки в виде дождя и снега в первой половине дня.

В субботу, 9 ноября, в Тюмени дневная температура воздуха составит –8ºC...–6ºC, ясно. Чуть теплее в воскресенье, 10 ноября, днем –6ºC...–4ºC, также без осадков и ясно.