На неделе в Тюмени дождливо

Плюсовую температуру обещают синоптики на ближайшие дни в областном центре.

Со вторника по четверг, с 5 по 7 ноября, в Тюмени +2 ºC — +4 ºC, вероятны осадки в виде дождя.

В пятницу, 8 ноября, в городе днем до +5ºC, прогнозируется такое явление, как замерзающий дождь.

На выходных — похолодание. В субботу, 9 ноября, в дневное время до –7ºC, ясно и без осадков. В воскресенье, 10 ноября, чуть теплее, днем до –4ºC, переменная облачность.