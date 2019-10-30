МЧС предупреждает тюменцев о приближающейся непогоде

Об ухудшении погодных условий предупреждают жителей юга Тюменской области. Завтра, 31 октября, ожидаются осадки в виде мокрого снега, снега, гололёдные явления, усиление северо-восточного ветра, местами порывы до 17 метров в секунду. В Тюмени днем также ожидается снег.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области рекомендуют тюменцам придерживаться основных правил: при сильном ветре не находиться вблизи рекламных щитов и конструкций, больших деревьев, линий электропередач, дорожных знаков, не отпускать детей одних на улицу, следить за безопасностью больных и пожилых людей.

Автомобилистам, отправляясь в поездку, необходимо учитывать погодные условия и дорожную обстановку, соблюдать правила безопасности дорожного движения. Пешеходам следует помнить о возможном гололеде и выходить из дома заблаговременно, чтобы не было необходимости торопиться.