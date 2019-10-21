На тюменском предприятии задолжали зарплату 187 работникам

Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области

В Тюмени в прокуратуру поступила информация о задержке зарплаты в ООО "Нефтепроммаш". С работниками предприятия встретился прокурор Ленинского округа Тюмени Алексей Андриянов.

Установлено, что в ООО "Нефтепроммаш" задолженность по заработной плате перед 187 работниками за август и сентябрь 2019 года составляет более 7,6 млн рублей.

"Прокурор внес генеральному директору представление, в котором потребовал ликвидировать долги по зарплате, и объявил ему еще и предостережение. Кроме того, прокурор в интересах работников намерен подать в суд заявления о взыскании задолженности по оплате труда", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.