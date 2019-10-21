На неделе в Тюмени до +11ºC

Существенное потепление синоптики обещают к выходным.

С понедельника по среду, с 21 по 23 октября, в областном центре дневная температур воздуха составит +2ºC...+4ºC, вероятны осадки как в виде дождя, так и в виде снега.

В четверг, 24 октября, в городе до +6ºC, небольшой дождь, в пятницу, 25 октября, днем максимум до +4ºC, замерзающий дождь.

На выходных в Тюмени, 25 и 26 октября, днем +9ºC...+11ºC, возможны небольшие дожди.