В Тюмени продлят маршрут №54

С 28 октября изменится схема движения автобуса №54. По сообщению Тюменьгортранса, маршрут будет продлен до остановки "Государственный аграрный университет".

Из схемы движения исключаются промежуточные остановочные пункты "Больничный комплекс" (по направлению движения в сторону ул. Аккумуляторной) и "Рощинское кольцо". В схему включат остановку: "Государственный аграрный университет", "ул. Институтская" (в прямом и обратном направлении), "ул. Гостевая", "озеро Цимлянское", "Экопарк "Затюменский", "Медицинский город" (по направлению движения в сторону ул. Аккумуляторной), "ул. Целиноградская", "з-д Нефтемаш" (по направлению движения в сторону ул. Ямской).