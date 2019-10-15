В Тюмени ограничили движение в районе улицы Лопарева

С 15 по 23 октября будет ограничено движение по автомобильной дороге в районе дома №70 по улице Лопарева. На этом участке пройдет ремонт подземных коммуникаций, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Объехать перекрытый участок можно по улице Депутатской, улице Папанинцев, улице Сибирской, улице Союзной.