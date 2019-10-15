В Тюмени ограничили движение в районе улицы Лопарева

17:20 15 октября 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

С 15 по 23 октября будет ограничено движение по автомобильной дороге в районе дома №70 по улице Лопарева. На этом участке пройдет ремонт подземных коммуникаций, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Объехать перекрытый участок можно по улице Депутатской, улице Папанинцев, улице Сибирской, улице Союзной.

Теги: ограничение движения
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2019