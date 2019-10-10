На улице Широтной задержали мужчину, готовившегося сбыть особо крупную партию наркотиков

В Тюмени в поле зрения полиции попал мужчина, который неадекватно вел себя в общественном месте. Когда гражданина ближнего зарубежья остановили у дома по улице Широтной, он стал заметно нервничать. При досмотре у него нашли 28 свертков с наркотиком, который он намеревался спрятать в тайниках.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. По его месту проживания было обнаружено и изъято около 284 грамм наркотических веществ.

"Это не единственный случай задержания иностранных сбытчиков запрещенных веществ. Только в этом году привлечено к уголовной ответственности 13 таких лиц. В сентябре в Уватском районе полицейскими остановлен для проверки документов автомобиль компании, занимающейся пассажирскими перевозками. В ходе досмотра личных вещей у 22-летнего пассажира, прибывшего с постсоветского пространства, обнаружено и изъято 3 килограмма синтетических наркотиков", — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.