Улицу Инженерную временно закрыли для автомобилей

В Тюмени на время ремонта подземных коммуникаций ограничено движение транспорта по улице Инженерной, в районе пересечения с улицей Мельникайте. Ограничение будет действовать до 18 октября 2019 года, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Объехать закрытый участок можно по улице Мельникайте и межквартальным проездам.