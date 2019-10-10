Улицу Инженерную временно закрыли для автомобилей

В Тюмени на время ремонта подземных коммуникаций ограничено движение транспорта по улице Инженерной, в районе пересечения с улицей Мельникайте. Ограничение будет действовать до 18 октября 2019 года, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Объехать закрытый участок можно по улице Мельникайте и межквартальным проездам.
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