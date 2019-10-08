Тюмень за день: 7 октября

18:15 07 октября 2019
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sun9-31.userapi.com
| Фото: sun9-31.userapi.com

В Тюмени на неделе сохранится теплая погода

Синоптики обещают тепло на ближайшие дни, правда, без дождя не обойдется.

На улицах Революции и Цимлянской ограничат движение

В Тюмени с 10 октября будет ограничено движение транспорта по улице Революции на участке от дома №138а по улице Мельникайте до пересечения с улицей Салехардской, а также по улице Цимлянской — от пересечения с улицей Пышминской до пересечения с улицей Революции.

Тюменцы собрали на субботнике 7 тысяч кубометров мусора

В Тюмени 5 октября прошел общегородской субботник. Участие в нем приняли 49 тысяч горожан. По итогам дня с площади в 11 267 тыс. м² было вывезено 7 068 кубометров мусора.

Тюменский скалолаз стал чемпионом Европы

В  чемпионате Европы по скалолазанию в дисциплине "Лазание на скорость" победил Владислав Деулин из Тюменской области.

Портал "Тюмень – наш дом" за сентябрь "принял" 329 жалоб от горожан

Чаще всего тюменцы в сентябре жаловались на неправильно припаркованные автомобили, недочеты в содержании дорог, дворов и отсутствие освещения городских территорий

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