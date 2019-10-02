При выезде на трассу "Иртыш" разрешат только правый поворот

С 21 октября меняется схема движения при выезде с улицы Юрия Семовских на федеральную дорогу Р-254 "Иртыш", подъезд к Тюмени.

Там будет установлен дорожный знак "Движение направо", разрешающий только правый поворот при выезде на трассу. О новой схеме движения водителям также просигнализируют светофоры в виде стрелок, указывающих направо. Разворот можно будет выполнить на транспортной развязке обхода Тюмени.

По информации ФКУ "Уралуправтодор", схема дорожного движения была изменена по просьбе Главного управления строительства Тюменской области. Ожидается, что такая мера позволит ликвидировать заторы на улице Юрия Семовских.